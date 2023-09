RCG: 200.000 Tonnen Abfall auf die Schiene

Zu Jahresbeginn ist das novellierte Abfallwirtschaftsgesetz in Österreich in Kraft getreten.Damit ist der Transport von Abfällen auf der Schiene unter bestimmten Umständen verpflichtend: Ab einem Gesamtgewicht von mehr als zehn Tonnen ab einer Distanz von 300 Kilometer müssen Abfälle demnach mit der Bahn transportiert werden.In Zusammenarbeit mit den Kunden hat die RCG eine Vielzahl an Logistikkonzepten erarbeitet.Zahlreiche Verträge liegen vor und eine erste Bilanz zeigt: 200.000 Tonnen, die zuvor mit dem Lkw transportiert wurden, werden durch das AWG auf die Schiene verlagert.

