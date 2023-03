Die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) betreibt seit Jahren regelmäßige Verkehre zwischen Triest und österreichischen Terminals in beide Richtungen.Eine bereits bestehende Dreiecksverbindung wurde nun auf zwei Direktzüge umgestellt.Damit wird das Unternehmen dem hohen Aufkommen an Kunden und Partnern an den Terminals Wien Süd und Linz Stadthafen gerecht und ermöglicht eine einfachere Abwicklung der Transporte.Die zwei neuen Verbindungen TransFER Vienna–Trieste und TransFER Linz–Trieste fahren ab sofort mit jeweils zwei wöchentlichen Rundläufen, fixen Fahrplänen und attraktiven Laufzeiten zwischen Österreich und dem Adriahafen.Sie bieten für FCL (Full Container Load) schnellere Umlaufzeiten und bilden effiziente Verbindungen im intermodalen Netzwerk der RCG.

