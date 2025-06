Eurodual-Lok-Trio der RCG: Auf sechs Achsen quer durch Deutschland

Bild: RCG-Einberger / Feierliche Loktaufe durch Clemens Först (CEO RCG) und Willem Goosen (CEO ELP) in München.

Bei den TransFLEX-Verkehren in Deutschland setzt die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) auf die Eurodual-Technologie der Firma Stadler.Die Bahngesellschaft hat soeben vom Partner European Loc Pool (ELP) ihre dritte Eurodual-Lok übernommen.Bei der Loktaufe im Zuge der „transport logistic” Messe in München wurde sie offiziell in die Flotte aufgenommen.Die sechsachsige Dual-Mode-Lokomotive vereint die Vorzüge eines umweltfreundlichen Elektromotors mit der Flexibilität eines Dieselantriebs.Damit ermöglicht sie schnelle, durchgängige Transporte auf elektrifizierten sowie nicht elektrifizierten Strecken.