ÖBB Rail Cargo Group startet TransFER Budapest-Curtici

Der Bahnservice schafft zusätzliche Möglichkeiten für intermodale Transporte in der Region Zentral- und Südosteuropa.

Die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) erweitert ihr TransNET um eine Nonstop-Verbindung zwischen Budapest und Curtici – zwei zentrale Logistikdrehscheiben, die West-, Zentral- und Südosteuropa miteinander verknüpfen.Mit einem Rundlauf pro Woche verbindet der Bahnservice den Terminal BILK in Budapest mit Curtici (Railport Arad), dem Tor nach Rumänien und weiter Richtung Balkan und Türkei.Der TransFER ermöglicht den Transport unterschiedlichster Ladeeinheiten – von 20-, 30-, 40- und 45-Fuß-Containern über Wechselaufbauten (WAB) bis hin zu kranbaren Trailern.Auch Gefahrgut (RID) kann befördert werden.Bei entsprechender Nachfrage ist eine Erhöhung auf zwei Rundläufe pro Woche vorgesehen.