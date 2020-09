ÖBB Rail Cargo Group senkt ROLA Preise auf der Brennerachse

Mit 1. Oktober 2020 senkt die ÖBB Rail Cargo Group die Preise der Rollenden Landstraße (ROLA). Das neue Vergütungsschema sieht zum einen die Verminderung des Basispreises für Lkw unter 40,5 Tonnen (9 Euro Rabatt), zum anderen Rundlaufrabatte (6 bis 9 Euro) für alle Fahrten auf der Brennerachse vor. Dabei profitieren sämtliche ROLA Kunden, unabhängig von Fahrtfrequenz und Verbindung, deutlich von dieser Absenkung.

Zusätzlich können Frächter und Speditionen, welche regelmäßig auf den ROLA Verbindungen der Brennerachse fahren, den neu hinzugekommenen Rundlaufrabatt in Anspruch nehmen. Dieser wird ab acht Rotationen je Kalendermonat gewährt und bereits ab dem ersten Rundlauf ausgeschüttet. Je häufiger die ROLA genutzt wird, desto höher der Rabatt.

Mit dem neuen Preissystem wird ein umfassendes Anreizsystem geschaffen, um mehr Lkw auf der Brennerachse auf die Schiene zu verlagern. Ab 1. Oktober sei eine Fahrt durch Tirol ab 82 Euro möglich. Mit dieser Preisabsenkung gehe die ROLA einen großen Schritt in Richtung einer Annäherung an das Straßenpreisniveau und ermögliche Straßentransporteuren eine deutliche Kostenersparnis durch die Fahrt auf der ROLA, so die ÖBB Rail Cargo Group.

Die weiteren Vorteile der ROLA bleiben unverändert bestehen:

Umweltfreundlich unterwegs: ROLA Kunden leisten einen wichtigen Umweltbeitrag, durch die Vermeidung von Schadstoff- und Lärmemissionen, die Straßeninfrastruktur wird geschont und Staus vermieden. Den Umweltbeitrag können ROLA Kunden jährlich durch eine CO2 Urkunde bescheinigen lassen.

Kostenersparnis: Nicht nur Maut- und Treibstoffkosten werden vermieden, sondern auch Zusatzinvestitionen in kranbares Equipment sind bei einer Verladung auf die ROLA nicht notwendig.

Höchste Sicherheit: Wenn Lkw die Schiene statt der Straße nutzen, ist höchste Sicherheit zu jeder Jahreszeit gewährleistet.

Ruhezeit in Bewegung: Während die Lkw Bahn fahren, machen die Fahrer im Begleitwagen mit On-Board-Service Pause.

Mit 9.340 Mitarbeitenden, Niederlassungen in ganz Europa und einem Jahresumsatz von rund 2,3 Mrd. Euro zählt die ÖBB Rail Cargo Group zu den führenden Bahnlogistikunternehmen Europas. Sie verbindet europäische Ballungszentren und Häfen mit prosperierenden Wirtschaftszentren Russlands, der Türkei bis nach China. Operative Leitgesellschaft der Rail Cargo Group ist die Rail Cargo Austria AG.

www.oebb.at