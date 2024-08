ÖBB Rail Cargo Group: Multimodal von/nach Serbien

Die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) erweitert ihr TransNET um eine multimodale Verbindung von und nach Serbien.Der neue wöchentliche Rundlauf verbindet Kruševac über den ungarischen Terminal BILK (Budapest) mit Duisburg (Deutschland) und vice versa.Kruševac sei ein bedeutendes Industriezentrum am Westbalkan und spiele eine Schlüsselrolle im regionalen Schienengüterverkehr.Mit seiner zentralen Lage biete der Standort optimale Bedingungen für den Gütertransport innerhalb Serbiens und in die umliegenden Länder, schreibt die RCG in einer Presseinformation.Der neue TransFER bietet laut der RCG eine zuverlässige Transportlösung auf der Schiene für die Beförderung von 45-Fuß-Containern und Wechselaufbauten (WAB).

