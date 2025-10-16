ÖBB Rail Cargo Group: Jetzt auch in Belgien eigene Züge

Kunden und Partner profitieren ab sofort von TransFER Verbindungen sowie zusätzlichen nachhaltigen Transportlösungen in der Benelux-Region.

Der Erhalt der einheitlichen Sicherheitsbescheinigung für die Niederlande, Belgien und das deutsche Grenzgebiet öffnet der ÖBB Rail Cargo Group (RCG) den Weg für den eigenständigen Bahnbetrieb in Belgien.Am 14.Oktober hat der erste Güterzug mit einer eigenen Lokomotive von Roosendaal (Niederlande) kommend sein Ziel im Hafen Zeebrugge erreicht.Mit diesem Meilenstein ist Belgien offiziell in das Produktionsnetzwerk der RCG integriert.Die Sicherheitsbescheinigung bestätigt, dass sämtliche gesetzliche und betriebliche Sicherheitsanforderungen erfüllt sind und und deshalb die Eigentraktion erfolgen darf.