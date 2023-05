ÖBB Rail Cargo Group startet mit serbischer Eigentraktion

Das Land am Balkan besitzt für den Schienengüterverkehr aus mehreren Gründen einen hohen Stellenwert.

Seit diesem Jahr tritt die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) auch in Serbien mit eigenem Personal und Lokomotiven auf.Das ist ein Meilenstein, denn erstmals bietet das Unternehmen die Eigentraktion auch außerhalb der Europäischen Union an.Mit der Erweiterung des Eigentraktionsnetzwerks könne man in hoher Qualität schnelle, effiziente und kundenorientierte Türkei-Transporte nach Zentraleuropa attraktiv aus einer Hand anbieten – ob für Ganzzug-, Einzelwagenverkehre oder intermodale Transporte.„Kürzlich haben wir unseren ersten Zug in serbischer Eigentraktion gefeiert“, informiert das Unternehmen.Unter den Westbalkan-Ländern hat Serbien den höchsten Industrieanteil.