ÖBB Rail Cargo Group digitalisiert die Palettenlogistik

Die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) startet eine Partnerschaft mit Pallet Control Tower bv (PCT), einem niederländischen Unternehmen, das sich auf das Management von Paletten und Mehrweg-Transportverpackungen (Returnable Transport Items, RTI) spezialisiert hat.Ziel der Zusammenarbeit ist es, die globale Präsenz des EUR-Palettensystems zu stärken und den Austausch sowie Handel von Paletten und anderen RTIs effizienter zu gestalten.Gemeinsam mit PCT plant RCG die Implementierung eines Systems, das ein hohes Maß an Transparenz und betrieblicher Effizienz bietet.Das eCredits-System von PCT ermöglicht virtuelle Tauschvorgänge, die nicht nur in Europa, sondern weltweit genutzt werden können.Neben den Tauschdiensten bietet PCT auch Möglichkeiten für den Kauf und Verkauf von Paletten und RTIs in Regionen wie Amerika, EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) und Asien-Pazifik.

