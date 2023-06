ÖBB Rail Cargo Group: Bronze für Ukraine-Getreidelogistik

Im Jahr 2022 hat der Bahnlogistiker über eine Mio. Tonnen Getreide aus der Ukraine in Richtung EU transportiert.

Am 19.Juni verlieh die Außenwirtschaft Austria der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) in Wien zum 29.Mal den Österreichischen Exportpreis.Die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) gewann für ihre Getreidetransporte aus der Ukraine Bronze in der Kategorie Transport & Verkehr.Die Ukraine ist Europas wichtigster Getreide-Exporteur.