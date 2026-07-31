ÖBB Rail Cargo Group: Bahnlogistik für Rohrdorfer

31.07.2026

Bei Hüttensand, Schlacke, Kalkstein oder Anhydrid spielt der Schienengüterverkehr seine Stärke aus.

ÖBB Rail Cargo Group: Bahnlogistik für Rohrdorfer Bild: Rohrdorfer-Unternehmensgruppe-850
Seit 2014 setzt Rohrdorfer für seine Zementwerke in Rohrdorf und Gmunden auf die Bahnlogistik der ÖBB Rail Cargo Group (RCG).Beide Standorte verfügen über eigene Anschlussbahnen.Rohstoffe können dadurch direkt ins Werk gebracht oder von dort weitertransportiert werden.2025 transportierte die RCG für Rohrdorfer rund 1,16 Mio.Tonnen Rohstoffe und Baustoffe.

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