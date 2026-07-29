TFG Transfracht erweitert Angebot um E-Services+

Seit 20. Juli 2026 stehen Kunden ein modernes Buchungscenter, integrierte Sendungsverfolgung und Status-Informationen zu Kapazitäten und Verfügbarkeiten zur Verfügung.

Mit den neuen E-Services+ hebt TFG Transfracht die digitale Transportabwicklung auf ein neues Niveau.Seit 20.Juli 2026 können Kunden die neue Plattform nutzen.Diese bündelt zentrale Funktionen für Planung, Buchung und Sendungsverfolgung in einer modernen Anwendung.TFG Transfracht hat die Lösung gemeinsam mit ausgewählten Kunden auf Basis konkreter Anforderungen aus der täglichen Praxis konzipiert und umgesetzt.