Sandra Gott-Karlbauer geht bei Alstom an Bord

Gemeinsam mit Partnern und Kunden mobilisiert der französische Bahntechnik-Konzern die Kraft der Schiene.

Sandra Gott-Karlbauer übernimmt zum 1.August 2026 die Position als Vice President Services für Zentral- und Nordeuropa (CNE) bei Alstom.In ihrer neuen Funktion berichtet sie an Tim Dawidowsky, Präsident der Region CNE.Die österreichische Managerin folgt auf François Muller, der eine neue Führungsaufgabe innerhalb des Konzerns übernehmen wird.„Das Servicegeschäft ist ein zentraler Wachstumstreiber für Alstom.