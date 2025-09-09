ÖBB-Güterzentrum Wien Süd startet nun mit dem Vollausbau

Infrastruktur-Ressortvorständin Judith Engel: „Das ist ein starkes Signal an Wirtschaft und Bevölkerung.“

Bild: ÖBB-Christian Zenger / Judith Engel, Vorständin ÖBB-Infrastruktur AG und Johann Pluy, Vorstand ÖBB-Infrastruktur AG beim Baustart der Phase 2 des Güterzentrums Wien Süd

Aufgrund steigender Nachfrage und hoher Auslastung laufen mit Anfang September 2025 am ÖBB-Güterzentrum Wien Süd die Bauarbeiten für die letzte Ausbaustufe „Phase 2“ an.Dadurch erhöht sich die Terminalkapazität Ende 2026 von 380.000 auf 547.000 TEU – das bedeutet ein Plus um 44 Prozent.Mit der Erweiterung werden zusätzliche Gleise und Weichenverbindungen die Abwicklung des Güterumschlags vereinfachen und mehr Kapazitäten schaffen.