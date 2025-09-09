ÖBB-Güterzentrum Wien Süd startet nun mit dem Vollausbau

09.09.2025

Infrastruktur-Ressortvorständin Judith Engel: „Das ist ein starkes Signal an Wirtschaft und Bevölkerung.“

ÖBB-Güterzentrum Wien Süd startet nun mit dem Vollausbau Bild: ÖBB-Christian Zenger / Judith Engel, Vorständin ÖBB-Infrastruktur AG und Johann Pluy, Vorstand ÖBB-Infrastruktur AG beim Baustart der Phase 2 des Güterzentrums Wien Süd
Aufgrund steigender Nachfrage und hoher Auslastung laufen mit Anfang September 2025 am ÖBB-Güterzentrum Wien Süd die Bauarbeiten für die letzte Ausbaustufe „Phase 2“ an.Dadurch erhöht sich die Terminalkapazität Ende 2026 von 380.000 auf 547.000 TEU – das bedeutet ein Plus um 44 Prozent.Mit der Erweiterung werden zusätzliche Gleise und Weichenverbindungen die Abwicklung des Güterumschlags vereinfachen und mehr Kapazitäten schaffen.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

VCÖ-Auszeichnung für die Truck to Train Service GmbH

Unter der Marke Green Line Regio bietet das Regionalterminal Stams einen einfachen und wirtschaftlich rentablen Weg auf die Schiene.

08.09.2025

Meilenstein für ELP und den Schienengüterverkehr

Am 3. September wurde mit der Übergabe der EuroDual 272-4 an HVLE die 100. Lokomotive in Betrieb genommen.

05.09.2025

Modalink verwaltet künftig das Terminal Antwerp Mainhub

Das Joint Venture von Lineas und FS Logistix soll die Schienengüterverkehrsdienste zu wichtigen europäischen Routen verbessern.

04.09.2025
Anzeige
Anzeige