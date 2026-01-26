Ein weiteres forderndes Geschäftsjahr für den ÖBB-Güterverkehr

Was es mit dem Restrukturierungsprogramm „Phönix“, der Sperre der Bahnachse Passau-Nürnberg und dem Henne-Ei-Szenario in Villach Süd auf sich hat.

Schon 2025 war für den ÖBB-Güterverkehr ein angespanntes Jahr.Nur dank leichter Zuwächse im Ausland erzielte die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) bei leicht gesunkenem Transportaufkommen ein kleines Umsatzplus.Doch man spüre auch die Krisenszenarien in der europäischen Industrie, berichtete ÖBB-CEO Andreas Matthä am Donnerstag im Klub der Wirtschaftspublizisten.Gemeinsam mit den Kostensteigerungen in den Bereichen Personal (Löhne), Energie und Trassenpreise werde sich das in einem negativen Jahresergebnis niederschlagen.Auch 2026 deuteten alle Anzeichen auf ein extrem forderndes Marktumfeld hin.