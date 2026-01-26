Ein weiteres forderndes Geschäftsjahr für den ÖBB-Güterverkehr

26.01.2026

Was es mit dem Restrukturierungsprogramm „Phönix“, der Sperre der Bahnachse Passau-Nürnberg und dem Henne-Ei-Szenario in Villach Süd auf sich hat.

Ein weiteres forderndes Geschäftsjahr für den ÖBB-Güterverkehr Bild: ÖBB - Land Niederösterreich
Schon 2025 war für den ÖBB-Güterverkehr ein angespanntes Jahr.Nur dank leichter Zuwächse im Ausland erzielte die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) bei leicht gesunkenem Transportaufkommen ein kleines Umsatzplus.Doch man spüre auch die Krisenszenarien in der europäischen Industrie, berichtete ÖBB-CEO Andreas Matthä am Donnerstag im Klub der Wirtschaftspublizisten.Gemeinsam mit den Kostensteigerungen in den Bereichen Personal (Löhne), Energie und Trassenpreise werde sich das in einem negativen Jahresergebnis niederschlagen.Auch 2026 deuteten alle Anzeichen auf ein extrem forderndes Marktumfeld hin.

Auch interessant

RCG jetzt mit Eigentraktion bis nach Antwerpen

Mehr Frequenzen als Antwort auf steigende Nachfrage – insbesondere aus den Branchen Chemie und Papier.

23.01.2026

Frisches Kapital sichert Überleben der Helrom GmbH

Das Unternehmen betreibt mehrere Verbindungen für Lkw-Sattelauflieger in europäischen Transportkorridoren.

21.01.2026

Streckensperren in Bayern bewirken hohe Mehrkosten

Oberösterreichs Transporteure fordern Ersatz für die finanzielle Zusatzbelastung aufgrund der monatelangen Generalsanierung des Schienennetzes.

15.01.2026
