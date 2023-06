Nurminen ebnet Kunden den Weg nach Zentralasien und Fernost

Vor etwas mehr als einem Jahr hat das auf Bahntransporte spezialisierte finnische Unternehmen Nurminen Logistics eine neue transkaspische Asienverbindung zwischen dem Fernen Osten und Westeuropa in Betrieb genommen.Im Mai 2022 ist der erste Containerzug von Chongqing in China über Kasachstan, Aserbaidschan, Georgien und Rumänien nach Mitteleuropa gerollt.Über diese Strecke, die Nurminen Logistics in Zusammenarbeit mit der Kasachischen Staatsbahn KTZE entwickelt hat, laufen die Transporte etwa dreimal schneller als per Seefracht.Nurminen Logistics sieht in den prosperierenden Märkten Zentralasiens und des Fernen Ostens große Wachstumschancen.Nicht nur China, sondern auch Georgien, Aserbaidschan und vor allem Kasachstan stehen dabei im Fokus des Interesses.

