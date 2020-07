Nunner Logistics übersiedelt an neuen Standort

Die moderne Unternehmenszentrale in Helmond in den Niederlanden bietet rund 15.000m² Umschlagfläche

Nunner Logistics ist per Anfang Juli 2020 in eine neue Unternehmenszentrale gezogen. Das moderne neue Gebäude, das den Standards von BREEAM excellent entspricht, verfügt über ein Solardach und diverse Einrichtungen für die Mitarbeiter, darunter eine österreichische Stub’n und ein Fitnessraum. In dem neuen Gebäude werden ca. 100 Mitarbeiter auf einer Bürofläche von 2.000m² arbeiten.

Direkt an das Bürogebäude angeschlossen ist ein 15.000 m² großes X-Dock, von dem aus etwa 150 Teilladungs-Lkw in alle Richtungen in Europa abfahren. Die neue Anschrift lautet Gerstdijk 24, 5704 RG Helmond, Niederlande.

Das Unternehmen wurde 1955 in der südsteirischen Weinregion gegründet und hat derzeit seinen Hauptsitz in den Niederlanden. Nunner ist ein führender Anbieter von Logistikdienstleistungen. Das Unternehmen bietet ganzheitliche logistische Dienstleistungen, welche die gesamte Lieferkette von der Quelle bis zum Endverbraucher abdecken.



Nunner entwirft, entwickelt, integriert, vermarktet und betreibt Logistiklösungen, die von Kunden – in den Bereichen Industrie und Handel – genutzt werden. Neben der Unternehmenszentrale in Helmond bestehen Niederlassungen in Österreich, Deutschland, Russland, Schweiz, Spanien, Tschechien, Litauen, Estland, Polen, Rumänien, Slowenien und den Niederlanden.

www.nunner-logistics.com