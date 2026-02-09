Nürnberg–Regensburg: Baustart für die Generalsanierung

09.02.2026

Während der fünfmonatigen Bauphase in Form einer Vollsperrung werden Züge des Fern- und Güterverkehrs umgeleitet.

Nürnberg–Regensburg: Baustart für die Generalsanierung Bild: Deutsche Bahn AG - Thomas Kiewnig
Die DB InfraGO beginnt mit der Generalsanierung der wichtigen Bahnstrecke Nürnberg – Regensburg.Gerd-Dietrich Bolte, Vorstand für Infrastrukturplanung und -projekte der DB InfraGO, der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr, Ulrich Lange, und der Bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter haben am Freitag in Neumarkt (Oberpfalz) auf einer der rund 60 Baustelleneinrichtungsflächen das offizielle Startsignal gegeben.„Wir erneuern Gleise, Weichen, Leit- und Sicherungstechnik sowie Oberleitung in großem Umfang.Auch die 20 Bahnhöfe entlang der Strecke packen wir an.Die Generalsanierung sorgt dafür, dass die Infrastruktur auf unseren hoch belasteten Strecken robuster wird und der Zugverkehr deutlich störungsfreier durch Deutschland rollen kann“, erläuterte Gerd-Dietrich Bolte.

