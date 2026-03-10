Nothegger Transport Logistik in finanzieller Notlage

10.03.2026

Unternehmen betreibt nach Eigenangaben 15 internationale Niederlassungen und einen Fuhrpark von mehr als 700 Fahrzeugen.

Nothegger Transport Logistik in finanzieller Notlage Bild: Nothegger
Die 1992 gegründete Transportfirma Nothegger mit Sitz in St.Ulrich am Pillersee im Bezirk Kitzbühel ist insolvent.Laut dem Kreditschutzverband KSV1870 wurde am 9.März am Landesgericht Innsbruck das Konkursverfahren eröffnet.Betroffen sind rund 300 Mitarbeitende.

