Nosta Group bedient neu Litauen, Lettland und Estland

17.09.2025

Auch Importverkehre aus dem Baltikum nach Deutschland, Österreich, Niederlande und Skandinavien.

Nosta Group bedient neu Litauen, Lettland und Estland Bild: Nosta Group
Die Nosta Group erweitert ihr internationales Straßentransportangebot um das Baltikum: Die polnische Landesgesellschaft Nosta Logistik Sp.z o.o.führt fortan tägliche Exportlieferungen nach Litauen, Lettland und Estland durch.Damit gewährleistet sie nahtlose Lieferungen über Grenzen hinweg, sowohl für Export- als auch für Importlieferungen.

