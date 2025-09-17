Nosta Group bedient neu Litauen, Lettland und Estland

Auch Importverkehre aus dem Baltikum nach Deutschland, Österreich, Niederlande und Skandinavien.

Die Nosta Group erweitert ihr internationales Straßentransportangebot um das Baltikum: Die polnische Landesgesellschaft Nosta Logistik Sp.z o.o.führt fortan tägliche Exportlieferungen nach Litauen, Lettland und Estland durch.Damit gewährleistet sie nahtlose Lieferungen über Grenzen hinweg, sowohl für Export- als auch für Importlieferungen.