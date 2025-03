Norsepower Rotor Sails für neue RoRo-Fähre der Stena Line

Stena Line und Norsepower, der weltweit führende Anbieter von Windantriebssystemen, haben eine Vereinbarung über die Lieferung von zwei Norsepower Rotor Sails für das neue Methanol-Hybrid-RoRo-Schiff „Stena Connecta“ unterzeichnet.Gemeinsam sollen sie auf der geplanten Einsatzroute in der Irischen See zwischen Belfast und Heysham bis zu 9 Prozent Treibstoff einsparen.„Die Segel werden die Windenergie nutzen, um das Schiff mit einem Hilfsantrieb zu versorgen und so den Kraftstoffverbrauch und die Emissionen zu reduzieren.Innovationen wie diese sind der Schlüssel zur Erreichung unserer Emissionsziele“, erklärt Dennis Tetzlaff, Chief Operating Officer Fleet bei Stena Line.Um die Umweltauswirkungen während der Ausführungsphase des Projekts so gering wie möglich zu halten, werden die NPRS in der neuen Produktionsstätte von Norsepower in Yancheng (China) hergestellt und direkt an die Werft geliefert.

