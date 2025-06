Nord- und Südtirol wollen Pustertal-Bahn wiedererwecken

Ein klares Bekenntnis für die Wiederbelebung und den Ausbau der historischen Südbahnverbindung zwischen Lienz in Osttirol und Franzensfeste in Südtirol geben die Tiroler Wirtschaftskammer und die Handelskammer Bozen ab.Geht es nach den beiden Interessenvertretungen, soll die Südbahn als grenzüberschreitende Verkehrsachse die Städte Wien, Graz, Klagenfurt, Lienz, Innsbruck und Zürich miteinander verbinden und damit vor allem Osttirol besser an das nationale und internationale Schienennetz anschließen.Barbara Thaler, Präsidentin der Tiroler Wirtschaftskammer, plädiert nachdrücklich für einen langfristigen Ausbau der Bahnverbindungen im Süden Österreichs: „Das Tiroler Regierungsprogramm bekennt sich eindeutig zu einer Südbahnverbindung, um insbesondere eine direkte Zugverkehrsverbindung der Bezirkshauptstadt Lienz in den Zentralraum Tirols zu ermöglichen“, unterstreicht sie.Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen, betont, dass der Lückenschluss zwischen Lienz und Franzensfeste nicht nur den ländlichen Raum besser anbinden würde.Die Verbindung schaffe auch eine neue europäische Achse durch Südtirol, womit den Süden Österreichs stärker in den Fokus rückt.

Jetzt weiterlesen Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten. ÖVZ ONLINE Abo € 250 Alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Abo abschließen ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310 Alle Artikel online und im Printmagazin lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post Abo abschließen ÖVZ Probeabo € 0 4 Wochen alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um. Abo abschließen Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen. Login