NÖ Frächter für Aussetzung des CO₂-Preises auf Diesel

21.04.2026

Preisbremse auf Treibstoffe ist zwar ein Schritt in die richtige Richtung, greift für die Branche jedoch viel zu kurz.

NÖ Frächter für Aussetzung des CO₂-Preises auf Diesel Bild: Patrick Grosinger / Von links: Fachverbands- und NÖ Fachgruppenobmann Markus Fischer (Güterbeförderungsgewerbe), Spartenobfrau Beate Färber-Venz (Transport und Verkehr), Keynote-Speaker Sebastian Kummer (Wirtschaftsuniversität Wien, Institutsvorstand für Transportwirtschaft und Logistik) und WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser.
„Die Transportwirtschaft steht unter enormem Druck.Treibstoff ist unser zentraler Kostenfaktor, und genau hier wirken die staatlichen Maßnahmen derzeit nicht ausreichend.“ Darauf machte Güterbeförderungsgewerbe-Obmann Markus Fischer beim Tag der NÖ Transporteure in der Arena Nova in Wiener Neustadt aufmerksam.Seit Jahresbeginn ist der Dieselpreis laut Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus von 1,492 EUR (29.12.

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