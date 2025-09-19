Anzeige

Noch mehr Hellmann-Dienste für den Siemens Konzern

19.09.2025

Der Logistiker ist neuer Vertragspartner für das globale Zentrallager von Siemens Smart Infrastructure in Nürnberg.

Noch mehr Hellmann-Dienste für den Siemens Konzern Bild: Hellmann
Hellmann Worldwide Logistics hat zum 1.Juni 2025 den operativen Betrieb des globalen Zentrallagers für Siemens Smart Infrastructure in Nürnberg vom bisherigen Dienstleister übernommen.Die global tätige Spedition setzte sich in einer umfangreichen Ausschreibung gegenüber verschiedenen Mitbewerbern durch.Die Umstellung markiert einen weiteren Meilenstein in der langjährigen Partnerschaft beider Unternehmen.Der Standort Nürnberg fungiert als globales Logistik-Hub für Siemens Smart Infrastructure.

