Noch mehr Cargo-Transparenz am Frankfurter Flughafen

Das Joint Venture allivate erweitert das Cargo Community System am Flughafen Frankfurt um ein weltweit einzigartiges System für die gesamte Fracht-Prozesskette.Das neue Cargo-Dashboard zeigt die ankommenden Frachtmengen und Abläufe in Echtzeit an und markiert damit einen entscheidenden Schritt zur konsequenten Optimierung der Prozesse durch Digitalisierung.Ziel des Dashboards ist es, den beteiligten Unternehmen in der Cargo Community ein umfassendes Bild der aktuellen betrieblichen Situation bereitzustellen.Auf Basis der Daten können diese die betriebliche Lage objektiv bewerten und Abläufe bei Bedarf anpassen.„Das Cargo Dashboard liefert allen Beteiligten auf einen Blick Informationen über die gesamte Prozesskette”, erklärt Martina Schikorr, Geschäftsführerin von allivate GmbH.

