Atlas Air: Strategische Investition in Air Atlanta

Der Luftfahrtlogistiker erwirbt eine 49-prozentige Minderheitsbeteiligung an Air Atlanta mit Sitz in Island.

Atlas Air Worldwide unterzeichnete einen Aktienkaufvertrag zum Erwerb einer 49-prozentigen Minderheitsbeteiligung an Air Atlanta.Der weltweit tätige Anbieter von ACMI- und Flugzeugmanagement-Dienstleistungen mit Hauptsitz in Island betreibt operative Plattformen in Island und Malta.Durch den Kauf entsteht eine strategische Partnerschaft, welche die globale operative Plattform von Atlas erweitert und den Zugang zu Großraumflugzeugkapazitäten in wichtigen internationalen Märkten verbessert.Die Transaktion wird voraussichtlich im dritten Quartal 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und der Erfüllung der Abschlussbedingungen.Über ihre Tochtergesellschaft Titan Aviation Holdings erwirbt Atlas zudem die Flugzeuge der Air Atlanta-Unternehmensgruppe und verleast diese an die Air Atlanta-Fluggesellschaften zwecks Weiterführung des Betriebs zurück.