Atlas Air: Strategische Investition in Air Atlanta

29.05.2026

Der Luftfahrtlogistiker erwirbt eine 49-prozentige Minderheitsbeteiligung an Air Atlanta mit Sitz in Island.

Atlas Air: Strategische Investition in Air Atlanta Bild: Atlas Air Worldwide
Atlas Air Worldwide unterzeichnete einen Aktienkaufvertrag zum Erwerb einer 49-prozentigen Minderheitsbeteiligung an Air Atlanta.Der weltweit tätige Anbieter von ACMI- und Flugzeugmanagement-Dienstleistungen mit Hauptsitz in Island betreibt operative Plattformen in Island und Malta.Durch den Kauf entsteht eine strategische Partnerschaft, welche die globale operative Plattform von Atlas erweitert und den Zugang zu Großraumflugzeugkapazitäten in wichtigen internationalen Märkten verbessert.Die Transaktion wird voraussichtlich im dritten Quartal 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und der Erfüllung der Abschlussbedingungen.Über ihre Tochtergesellschaft Titan Aviation Holdings erwirbt Atlas zudem die Flugzeuge der Air Atlanta-Unternehmensgruppe und verleast diese an die Air Atlanta-Fluggesellschaften zwecks Weiterführung des Betriebs zurück.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Cathay Cargo erhöht Bestellung auf acht Airbus A350F

Die neuen Frachter unterstreichen das Engagement von Cathay Cargo, Hongkong als weltweit führendes Luftfrachtdrehkreuz zu etablieren.

28.05.2026

Air China Cargo fliegt künftig mit 10 Airbus A350F

Das Flugzeug kann bei Indienststellung mit bis zu 50 Prozent nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) betrieben werden; bis 2030 wird eine Erhöhung auf bis zu 100 Prozent angestrebt.

27.05.2026

Lufthansa Cargo schärft Profil in strategischer Fokusindustrie

CEIV Pharma Corporate Certificate und CEIV Pharma Airline Certificate bestätigen globale Qualitätsstandards für Pharmatransporte.

26.05.2026
Anzeige