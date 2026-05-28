Cathay Cargo erhöht Bestellung auf acht Airbus A350F

28.05.2026

Die neuen Frachter unterstreichen das Engagement von Cathay Cargo, Hongkong als weltweit führendes Luftfrachtdrehkreuz zu etablieren.

Cathay Cargo erhöht Bestellung auf acht Airbus A350F Bild: cathaypacific
Um das zukünftige Wachstum der Gruppe zu unterstützen, investiert Cathay Cargo in die Erweiterung der Flotte.Dafür nimmt sie die Kaufoptionen für zwei weitere Airbus A350F-Frachtflugzeuge in Anspruch.Zusätzlich zu der bestehenden Bestellung von sechs dieser Maschinen erhöht sich die Gesamtzahl der von Cathay Cargo eingesetzten A350F-Frachter damit auf acht.Die Frachtflugzeuge der neuen Generation sollen Hongkongs Position als weltweit führendes internationales Luftfrachtdrehkreuz festigen.Die neuen Einheiten verbessern außerdem die Cargo-Verbindungen zwischen Hongkong, dem chinesischen Festland und anderen Märkten innerhalb des globalen Frachtnetzwerks der Gruppe.

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