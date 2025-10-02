Nikolaus Hirnschall ist neuer Obmann im Verein CombiNet

02.10.2025

Der Gründer und langjährige Obmann Andreas Käfer hat das Amt an seinen Nachfolger übergeben.

Nikolaus Hirnschall ist neuer Obmann im Verein CombiNet Bild: Roland Spedition-Raimo-Rudi Rumpler / Nikolaus Hirnschall
Bei der kürzlich in Wien abgehaltenen Mitgliederversammlung von CombiNet Netzwerk Kombinierter Verkehr kam es zu wichtigen personellen Entscheidungen. Andreas Käfer, der den Verein gegründet und über viele Jahre hinweg geprägt hat, übergab die Leitung an Nikolaus Hirnschall, der einstimmig zum neuen Obmann gewählt wurde.Der neue CombiNet-Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Nikolaus Hirnschall, Obmann (Roland Spedition) Monika Gindl-Muzik (WienCont) Otto Hawlicek, Schriftführer (CTE und CTS) Alexander Till (Hafen Hamburg Marketing, Wien) Christian Glauninger (Montan Spedition) Für den Beirat von CombiNet konnte mit Martin Posset ein ausgewiesener Experte für den Kombinierten Verkehr gewonnen werden.Er unterstützt den Verein künftig mit seiner Erfahrung und seinem Fachwissen.Die Agenden des Vereinskassiers werden auch künftig durch den Generalsekretär Erich Possegger übernommen.

