Niedersachsens Häfen segeln auf Erfolgskurs

An den neun deutschen Toren zur Nordsee wurde heuer im ersten Halbjahr gegenüber 2024 mehr als die doppelte Menge an Standardcontainern gelöscht und geladen.

Bild: Falcon Crest Air / In Cuxhaven ist der Seegüterumschlag heuer im ersten Halbjahr gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024 um 61 Prozent auf rund 1,8 Mio. Tonnen gestiegen.

Mit weiter steigenden Umschlagszahlen untermauern die niedersächsischen Seehäfen Brake, Cuxhaven, Emden, Leer, Nordenham, Oldenburg, Papenburg, Stade und Wilhelmshaven den Aufwärtstrend aus dem Jahr 2024.An den neun Standorten ist der Seegüterumschlag im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in Summe um 4 Prozent auf 27,7 Mio.Tonnen (26,7 Mio.Tonnen im ersten Halbjahr 2024) gewachsen.Beim Containerumschlag wurde mit 664.