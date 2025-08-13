Niederösterreichs Gesundheitswesen darf auf effektive Logistik zählen

Seit 2014 werden alle Kliniken sowie Pflege-, Betreuungs- und Förderzentren im Land von den zwei Drehscheiben St. Pölten und Wiener Neustadt beliefert.

Sie sind ein zentraler Dreh- und Angelpunkt der Gesundheitsversorgung in Niederösterreich: Die beiden 2014 in Betrieb gegangenen Logistikzentren in St.Pölten und Wiener Neustadt versorgen 27 Kliniken und 50 Pflegezentren zwischen Enns und Leitha mit Arzneien, Medizinprodukten und Verbrauchsgütern.Von St.Pölten aus werden die Kliniken Lilienfeld, Mauer, Melk, Scheibbs, St.Pölten, Waidhofen an der Ybbs, Amstetten, Klosterneuburg und Hollabrunn beliefert.