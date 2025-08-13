Niederösterreichs Gesundheitswesen darf auf effektive Logistik zählen

13.08.2025

Seit 2014 werden alle Kliniken sowie Pflege-, Betreuungs- und Förderzentren im Land von den zwei Drehscheiben St. Pölten und Wiener Neustadt beliefert.

Niederösterreichs Gesundheitswesen darf auf effektive Logistik zählen Bild: NÖ Landesgesundheitsagentur
Sie sind ein zentraler Dreh- und Angelpunkt der Gesundheitsversorgung in Niederösterreich: Die beiden 2014 in Betrieb gegangenen Logistikzentren in St.Pölten und Wiener Neustadt versorgen 27 Kliniken und 50 Pflegezentren zwischen Enns und Leitha mit Arzneien, Medizinprodukten und Verbrauchsgütern.Von St.Pölten aus werden die Kliniken Lilienfeld, Mauer, Melk, Scheibbs, St.Pölten, Waidhofen an der Ybbs, Amstetten, Klosterneuburg und Hollabrunn beliefert.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Neues Berufsbild: Umzugsfachkraft ersetzt den Möbelpacker

Ziel sind attraktivere Arbeitsbedingungen, mehr Wertschätzung und Anerkennung für den Beruf sowie Klarheit sowie Professionalität für die Kunden.

07.08.2025

Transporeon-Tools optimieren das Netzwerk von Fercam

Der in 23 Ländern tätige Logistikdienstleister nutzt verschiedene Lösungen der Plattform, darunter Real Time Visibility, Freight Marketplace und e-CMR.

31.07.2025

Europas Logistiker melden wachsenden Flächenbedarf an

Weiters zeigt eine aktuelle CBRE-Studie, dass Nachhaltigkeit und Arbeitskräfteverfügbarkeit bei der Standortwahl an Bedeutung gewinnen.

24.07.2025