NewCold Group erwirbt die Wilhelm Schüssler Spedition

Integration des deutschen Familienunternehmens stärkt die Position der niederländischen Gruppe in der europäischen Kühllogistik.

NewCold, der weltweit drittgrößte Anbieter von Kühlkettenlogistik mit Hauptsitz im niederländischen Breda, übernimmt die Wilhelm Schüssler Spedition GmbH.Bei der Neuerwerbung handelt es sich um einen renommierten Logistikdienstleister mit Sitz im deutschen Heppenheim.Mit dem strategischen Schritt stärkt NewCold die Präsenz in Deutschland und seine Rolle als Anbieter integrierter Kühlkettenlösungen in ganz Europa.Darüber hinaus erweitert der Zukauf den Umfang und die Reichweite der Transportdienstleistungen.Bram Hage, Gründer und CEO von NewCold: „Die Kombination aus der lokalen Expertise und dem Kundenvertrauen von Schüssler mit der technologischen Innovation und dem globalen Netzwerk von NewCold ermöglicht es uns, unsere Partner noch besser zu bedienen – insbesondere da wir unsere Präsenz in Deutschland ausbauen.