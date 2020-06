Neues Spartenpräsidium in der oberösterreichischen Verkehrswirtschaft

Bei der konstituierenden Sitzung für die Funktionsperiode 2020 bis 2025 wurde das Präsidium der Sparte Transport und Verkehr der WKO Oberösterreich neu aufgestellt. Nach mehr als 16-jähriger Tätigkeit an der Spitze der oberösterreichischen Verkehrswirtschaft übergab Johannes Hödlmayr die Obmannfunktion an Mag. Wolfgang Christian Schneckenreither (55). Unterstützt wird der neue Spartenobmann in seiner Tätigkeit von Gunter Mayrhofer und Josefine Deiser als Stellvertreter.



Verkehrs-Spartenobmann Wolfgang Schneckenreither ist Geschäftsführer, Prokurist beziehungsweise Gesellschafter in 13 Unternehmen der Schneckenreither-Gruppe mit ihrer Zentrale in Ansfelden. Er zeichnet primär für das nationale und internationale Transportgeschäft, die Auslandsniederlassungen der Unternehmensgruppe sowie die konzerneigene Kfz-Reparaturfirma verantwortlich. In den zahlreichen in- und ausländischen Schneckenreither-Standorten sind 520 Mitarbeitende mit speditionellen Dienstleistungen, Logistik, Transport, Lkw-Reparatur, Vermietung etc. beschäftigt.

In der Branchenvertretung ist Wolfgang Schneckenreither seit 25 Jahren aktiv. Seit dem Jahr 2002 war er als Fachgruppen­obmann-Stellvertreter im Güterbeförderungsgewerbe engagiert.



Als Spartenobmann-Stellvertreter bestätigt wurde Gunter Mayrhofer. Er betreibt in Steyr ein Taxi- und Mietwagenunternehmen und ist seit Mai 2018 als Fachgruppenobmann interessenpolitisches Sprachrohr für mehr als 1.200 Taxi- und Mietwagenunternehmen sowie für 140 Gästewagenbetreiber und circa 570 Kfz-Verleiher in ganz Oberösterreich.



Neu ins Spartenpräsidium wurde als Obmann-Stellvertreterin Josefine Deiser gewählt. Sie führt gemeinsam mit ihrem Mann seit mehr als 25 Jahren erfolgreich die Eurotrans sowie Eurokombi Speditionsgesellschaft m.b.H. in Linz mit Schwerpunkt Bahn- und Kombiverkehre. In der Branchenvertretung seit 2005 aktiv, steht die Unternehmerin seit Oktober 2014 als Fachgruppenobfrau an der Spitze der oberösterreichischen Speditions- und Logistikwirtschaft.

