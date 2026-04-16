Neues Road-Freight-Portfolio beim Logistiker DHL Freight

Produktstruktur mit drei Optionen verhilft Verladern zu schnelleren und einfacheren Straßentransporten in Europa.

„Unsere Kunden brauchen Klarheit, um die Straßentransportlösung auszuwählen, die genau zu ihren Anforderungen passt“, sagt Markus Voss, CEO DHL Freight.Dafür hat der Spezialist für Straßentransporte in Europa sein Angebot jetzt in drei Kernprodukte gegliedert – DHL Road Freight Standard, DHL Road Freight Priority und DHL Freight Direct.Das aktualisierte Portfolio soll eine klare und übersichtliche Struktur schaffen.Damit gibt der Logistikdienstleister seinen Kunden ein eindeutiges Leistungsversprechen, wobei die Services im gesamten europäischen Netzwerk angeboten werden.Road Freight Standard dient als Standardlösung für Less-than-Truckload-Sendungen (LTL) und deckt den Großteil der täglichen Transportanforderungen innerhalb des europäischen Netzwerks von DHL Freight ab.