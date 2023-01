Die Europäische Union (EU) führt zum 1.März 2023 das Import Control System 2 (ICS 2) ein.„ICS 2 wird für alle Luftfrachtsendungen mit Zielort in der EU (einschließlich der Schweiz und Norwegen), aber auch für Transitsendungen über die EU gelten“, informiert der Logistikdienstleister Dachser in einem Schreiben.Nach dem derzeitigen ICS 1-Verfahren mussten die Fluggesellschaften vier Stunden vor Ankunft des Flugzeugs in der EU einen ENS-Datensatz pro Master Air Waybill (MAWB) übermitteln.Durch ICS 2 wird es in Zukunft einen weiteren Vorverlade-Datensatz namens PLACI mit zusätzlichen Daten auf House Air Waybill (HAWB)-Ebene geben.

