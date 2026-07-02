Neues Container-Depot am Standort Ulm-Dornstadt

Ausbau sichert Kombinierten Verkehr in der Region und sorgt für robustere Lieferketten.

Die Deutsche Bahn AG (DB AG) nimmt am Standort Ulm-Dornstadt eine neue Depotfläche für Container in Betrieb.Damit erweitert sie das bestehende Container-Depot um rund 38.000 m² – das entspricht mehr als fünf Fußballfeldern.Die zusätzliche Fläche schafft weitere Abstellmöglichkeiten für Voll- und Leercontainer und unterstützt so den Kombinierten Verkehr. Die neue Depotfläche knüpft an den Ausbau des Umschlagterminals Ulm-Dornstadt an.