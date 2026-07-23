Tirol: 84.000 Tonnen Rundholz auf der Zillertalbahn

Das Unternehmen zieht eine positive Bilanz für das Geschäftsjahr 2025 und investiert in die Zukunft.

Rund 3,66 Mio.Fahrgäste nutzten im Jahr 2025 die Zillertalbahn zwischen Jenbach und Mayrhofen.Damit konnte das Niveau des Vorjahres gehalten werden; zugleich liegen die Zahlen weiterhin deutlich über dem Niveau vor der Pandemie.Insgesamt haben 19.709 Personenzüge mehr als 625.