Tirol: 84.000 Tonnen Rundholz auf der Zillertalbahn

23.07.2026

Das Unternehmen zieht eine positive Bilanz für das Geschäftsjahr 2025 und investiert in die Zukunft.

Tirol: 84.000 Tonnen Rundholz auf der Zillertalbahn Bild: Zillertaler Verkehrsbetriebe
Rund 3,66 Mio.Fahrgäste nutzten im Jahr 2025 die Zillertalbahn zwischen Jenbach und Mayrhofen.Damit konnte das Niveau des Vorjahres gehalten werden; zugleich liegen die Zahlen weiterhin deutlich über dem Niveau vor der Pandemie.Insgesamt haben 19.709 Personenzüge mehr als 625.

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