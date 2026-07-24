Die heimischen Güterbahnen haben Feuer am Dach

Streckensperren auf wichtigen Magistralen in Europa wirken für manche Unternehmen existenzbedrohend. Interessenverband NEEÖ fordert Unterstützung vom Bund.

Das Netzwerk Europäischer Eisenbahnen Österreich (NEEÖ) – ein Interessenverband privater und regionaler Schienengüterverkehrsunternehmen – schlägt Alarm: Die gehäuften Streckensperren auf wichtigen Magistralen im europäischen Bahnnetz stellen die Branche vor existenzbedrohende Herausforderungen.Bald tritt in Italien die vierwöchige Sperre der Pontebba-Strecke in Kraft.Auf dieser Arterie für die Bahnlogistik von Mittel- und Nordeuropa in den Hafen Triest rollen täglich zig Güterzüge.Sie müssen im August auf die Brenner-Achse ausweichen.Das beschert den Eisenbahnverkehrsunternehmen erhebliche Zusatzkosten, verursacht durch Umwegfahrten und die eingeschränkte Verfügbarkeit von Trassen.