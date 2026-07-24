Die heimischen Güterbahnen haben Feuer am Dach

24.07.2026

Streckensperren auf wichtigen Magistralen in Europa wirken für manche Unternehmen existenzbedrohend. Interessenverband NEEÖ fordert Unterstützung vom Bund.

Die heimischen Güterbahnen haben Feuer am Dach Bild: AdobeStock
Das Netzwerk Europäischer Eisenbahnen Österreich (NEEÖ) – ein Interessenverband privater und regionaler Schienengüterverkehrsunternehmen – schlägt Alarm: Die gehäuften Streckensperren auf wichtigen Magistralen im europäischen Bahnnetz stellen die Branche vor existenzbedrohende Herausforderungen.Bald tritt in Italien die vierwöchige Sperre der Pontebba-Strecke in Kraft.Auf dieser Arterie für die Bahnlogistik von Mittel- und Nordeuropa in den Hafen Triest rollen täglich zig Güterzüge.Sie müssen im August auf die Brenner-Achse ausweichen.Das beschert den Eisenbahnverkehrsunternehmen erhebliche Zusatzkosten, verursacht durch Umwegfahrten und die eingeschränkte Verfügbarkeit von Trassen.

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