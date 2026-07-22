Trailer ab Rotterdam auf der Schiene nach München

22.07.2026

Transporte zu Zielen in Österreich und Süddeutschland erfolgen nun unter Einbindung der bestehenden Hinterlandverbindung „Bayern Express“.

Trailer ab Rotterdam auf der Schiene nach München Bild: Port of Rotterdam
Der Trailertransport zwischen den Niederlanden und Süddeutschland erfolgt oftmals auf der Straße.Doch Alternativen dazu werden zunehmend nachgefragt.Im Rahmen einer neuen Zusammenarbeit bringen Bos Dynamics und die Outdoor Life Group (OLG) seit Mai Anhänger von Rotterdam auf der Schiene bis München.Von dort erfolgt der Weitertransport zu Zielen in Deutschland und Österreich.Die Lösung findet sich im „Bayern Express", einer bestehenden Bahnverbindung zwischen Rotterdam und München.

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