Neuer wöchentlicher LCL-Service von cargo-partner

In Folge von COVID-19 sind die Raten für Luft- und Seefracht von Europa nach China drastisch gestiegen. Als eine Alternativlösung bietet cargo-partner seinen Kunden nun einen neuen wöchentlichen Schienen-Sammeltransport von Duisburg nach Hefei mit Vorholung in ganz Westeuropa über das dichte Lkw-Netz des Unternehmens.

Der erste Sammelcontainer hat Duisburg am 21. März per Bahn verlassen. Der zweite Container folgte am 28. März. Die Laufzeit nach Hefei beträgt etwa 16 Tage. Die Container können mit einem GSP-Tracker ausgestattet werden.



Die cargo-partner Gruppe mit Hauptsitz in Fischamend ist ein privat geführter Transport- und Logistikdienstleister mit einem breiten Portfolio an Luft-, See-, Landtransport- und Logistik-Services. Das 1983 gegründete Unternehmen entwickelt maßgeschneiderte Services für eine Vielzahl an Branchen und erwirtschaftete im Jahr 2019 mit 3.150 Mitarbeitenden einen Umsatz von rund 825 Mio. Euro.

www.cargo-partner.com