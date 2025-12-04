Neuer Railpool-Kontrakt macht Lineas noch flexibler

33 Elektrolokomotiven leisten einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung der Emissionen pro Tonnenkilometer im Vergleich zum Straßenverkehr.

Der private Schienengüterverkehrsbetreiber Lineas verlängert die Zusammenarbeit mit Railpool im Bereich Lokomotivenleasing und -wartung um sechs Jahre.Unter der erneuerten Vereinbarung wird das EVU weiterhin 33 Elektrolokomotiven aus der Railpool-Flotte betreiben.Der jetzt fixierte Kontrakt eröffnet Lineas auch die Möglichkeit, in Zukunft zusätzliche oder neue Lokomotivtypen zu leasen.So kann das Unternehmen flexibel auf sich ändernde Marktanforderungen und technologische Entwicklungen reagieren.„Unsere Mission ist klar: Wir wollen den Kunden die besten Schienenlösungen bieten: zuverlässig, wettbewerbsfähig und effizient“, sagt Alban François, COO von Lineas.