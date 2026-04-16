Ontime Logistics: Neuzugang krempelt die Ärmel hoch

16.04.2026

Von Graz aus will Alexander Hofmann neue Geschäftsfelder für die Salzburger Spedition erschließen.

Ontime Logistics: Neuzugang krempelt die Ärmel hoch Bild: Ontime Logistics
Die auf Express-Logistik, Luft- und Seefracht spezialisierte Ontime Logistics GmbH aus Salzburg verstärkt ihr Team im Süden Österreichs: Seit kurzem leitet der gebürtige Grazer Alexander Hofmann (44) den Air&Sea-Bereich für Steiermark / Kärnten und zeichnet für den Standort in der steirischen Landeshauptstadt verantwortlich.„Unser USP liegt vor allem darin, dass wir den Überblick und das Verständnis für die komplette Transportkette sowie alle Bereiche wie Bahn, Lkw, Luft- oder Seefracht haben.Gerade bei schwierigen logistischen Herausforderungen sind wir ein verlässlicher Partner für die verladende Industrie“, betont Alexander Hofmann.Das erklärt er anhand eines Beispiels: „Für die Fertigung der Elektro-Version einer Luxus-Limousine waren Lithium-Ionen-Batterien aus China auf dem Weg nach Graz.Die Container wurden an einem Donnerstag in Neapel gelöscht, am darauffolgenden Montag mussten sie bereits in Graz sein.

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