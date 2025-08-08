Neuer Hafenmobilkran am BLG AutoTerminal Bremerhaven

Mit zehn angetriebenen Achsen ist die Maschine flexibel auf dem Gelände einsetzbar und kann mit Landstrom betrieben werden.

Bild: BLG / v.l.n.r.: Eric Hein (Liebherr), Elke Kreowski (Schwiegermutter des Gewinners), Maik Laudan (Liebherr), Karsten Dirks (operativer Geschäftsführer BLG AutoTerminal Bremerhaven), Roberto Larze (Gewinner des Namenswettbewerbs) mit seiner Tochter Caramia Frieda, Axel Krichel (Vorstandsmitglied & COO BLG-Gruppe), Kristina Vogt (Senatorin für Häfen, Wirtschaft und Transformation), Melf Grantz (Oberbürgermeister der Stadt Bremerhaven) und Andreas Ritschel (Liebherr) vor dem neuen Hafenmobilkran der BLG.

Am BLG AutoTerminal Bremerhaven wurde gestern der neue Hafemobilkran auf den Namen „Frieda“ getauft.Mit einer Hebekapazität von bis zu 154 Tonnen, einer Ausladung von 54 Metern und einem Eigengewicht von 440 Tonnen ist die Maschine vom Typ Liebherr LHM 550 optimal für die Anforderungen moderner Schwerlastverladungen ausgelegt.Gebaut wurde der Kran im Liebherr-Werk in Rostock.Bremerhaven erreichte er auf dem Wasserweg.Die Investition in Höhe von rund 5 Mio.