Neuer Hafenmobilkran am BLG AutoTerminal Bremerhaven

08.08.2025

Mit zehn angetriebenen Achsen ist die Maschine flexibel auf dem Gelände einsetzbar und kann mit Landstrom betrieben werden.

Neuer Hafenmobilkran am BLG AutoTerminal Bremerhaven Bild: BLG / v.l.n.r.: Eric Hein (Liebherr), Elke Kreowski (Schwiegermutter des Gewinners), Maik Laudan (Liebherr), Karsten Dirks (operativer Geschäftsführer BLG AutoTerminal Bremerhaven), Roberto Larze (Gewinner des Namenswettbewerbs) mit seiner Tochter Caramia Frieda, Axel Krichel (Vorstandsmitglied & COO BLG-Gruppe), Kristina Vogt (Senatorin für Häfen, Wirtschaft und Transformation), Melf Grantz (Oberbürgermeister der Stadt Bremerhaven) und Andreas Ritschel (Liebherr) vor dem neuen Hafenmobilkran der BLG.
Am BLG AutoTerminal Bremerhaven wurde gestern der neue Hafemobilkran auf den Namen „Frieda“ getauft.Mit einer Hebekapazität von bis zu 154 Tonnen, einer Ausladung von 54 Metern und einem Eigengewicht von 440 Tonnen ist die Maschine vom Typ Liebherr LHM 550 optimal für die Anforderungen moderner Schwerlastverladungen ausgelegt.Gebaut wurde der Kran im Liebherr-Werk in Rostock.Bremerhaven erreichte er auf dem Wasserweg.Die Investition in Höhe von rund 5 Mio.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Logistik von GW für SUP-Board-Weltrekordversuch

Das Engagement der internationalen Spedition für saubere Meere mündet in einer weiteren spektakulären Aktion.

08.08.2025

DHL Group spürt Folgen der Wechselkurseffekte

Außerdem beeinträchtigen Handelskonflikte und geopolitische Auseinandersetzungen die weltwirtschaftliche Dynamik.

06.08.2025

Harren Group begrüßt „Mini-Monster“ in der Flotte

Mit insgesamt sechs Einheiten der D-Type führt das Bremer Familienunternehmen eine neue Schiffsklasse ein.

06.08.2025
Anzeige