Neuer europäischer Standard bei Stern & Hafferl Verkehr

Für die ÖBB Rail Cargo Group werden jährlich bis zu 9,4 Mio. Tonnen Güter von der Straße auf die Schienen verlagert.

Stern & Hafferl Verkehr hat die neue, europaweit gültige Sicherheitsbescheinigung für den Eisenbahnbetrieb erhalten.Damit erfüllt das Unternehmen die neuen gesetzlichen Vorgaben der Europäischen Union und ist weiterhin berechtigt, auf dem österreichischen Schienennetz zu fahren.Während Sicherheitsmanagementsysteme (SMS) bei Stern & Hafferl Verkehr schon lange gelebte Praxis sind, war durch die Umstellung auf das EU-weit einheitliche Verfahren eine neue Zertifizierung erforderlich.Die Umsetzung erfolgte erstmals über den One-Stop-Shop (OSS) der Europäischen Eisenbahnagentur, wobei das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) in Wien als nationale Durchführungsbehörde agierte.Die Vorbereitungszeit für das komplexe Verfahren betrug rund sechs Monate.