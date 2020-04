Neuer Bereich „Marketing und Transport Policy“ bei DB Cargo

Reputation und Bedeutung der Güterbahn werden in Zukunft viel aktiver in Richtung Öffentlichkeit und Kunden kommuniziert

DB Cargo verstärkt mit Dr. Martell Beck sein Marketing. Der bisherige Marketing-Chef der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) übernimmt am 1. Juni 2020 den neu geschaffenen Bereich „Marketing und Transport Policy“. Er berichtet direkt an Dr. Sigrid Nikutta, DB-Vorstand für Güterverkehr und Vorstandsvorsitzende DB Cargo.



„Der Güterverkehr ist heute so wichtig wie noch nie! Er ist grün, fährt verlässlich und grenzüberschreitend. Das wollen wir in Zukunft viel aktiver in die Öffentlichkeit und an die Kunden bringen. Die Reputation von DB Cargo ist einer der Erfolgsfaktoren für die Zukunft“, erklärt Sigrid Nikutta.



Mit Martell Beck kommt ein ausgewiesener Marketingexperte zu DB Cargo: Nach Stationen bei der Deutschen Bahn und der Stuttgarter Straßenbahn AG leitet er seit 2012 den Bereich „Marketing und Vertrieb“ bei der BVG. Mit der Imagekampagne „Weil wir dich lieben“ richtete der promovierte Wirtschaftswissenschaftler den Auftritt der BVG und die digitale Kommunikation völlig neu aus.

www.deutschebahn.com