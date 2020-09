Logistiker cargo-partner: Neuer Bahnservice Xi’an – Dunajska Streda

Der Logistikdienstleister cargo-partner bietet einen neuen, direkten Schienentransport-Service für FCL-Sendungen von Xi’an nach Dunajska Streda an. Dank enger Zusammenarbeit mit Metrans werden ab sofort regelmäßige, direkte FCL-Services von Xi’an, China nach Dunajska Streda (Slowakei) mit Abfahrten jeden Freitag organisiert.

Der Service beinhaltet die Abholung der Waren aus ganz China sowie die Zustellung überall in Zentral- und Osteuropa. Zusätzlich wird die Zollabwicklung und Transportversicherung übernommen. Daraus ergibt sich eine schnellere Alternative für Seefracht-Sendungen!

Die Spezialisten von cargo-partner stellen seit vielen Jahren Schienentransport-Lösungen zwischen China und Europa zur Verfügung. Neben der Verbindung aus Xi’an bietet der Logistiker wöchentliche oder häufigere LCL- und FCL-Services von Shanghai, Shenzhen und Tianjin nach Europa sowie FCL-Lösungen von Europa nach China mit wöchentlichen Abfahrten und Laufzeiten von 20 bis 30 Tagen an.

Einer der wichtigsten Schienentransport-Hubs von cargo-partner in Europa ist das iLogistics Center in Dunajska Streda mit einer Kapazität von 27.600 Palettenstellplätzen. Dank direkter Anbindung an das Metrans-Containerterminal können Sendungen, die mit der Bahn kommen, direkt vom Zug ins Lager verladen und dort für die Distribution in Europa vorbereitet werden.

www.cargo-partner.com; www.metrans.eu