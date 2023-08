Neue Standorte für Rhenus Road Freight

Mit dem Ausbau zwei ihrer Standorte erweitert die Rhenus Gruppe ihr Standortnetz in Deutschland für den nationalen und internationalen Straßentransport.In Nürnberg entsteht eine komplett neue Logistikanlage mit modernsten Lager-, Umschlag- und Büroflächen.Am Standort Dietzenbach erfolgt eine umfassende Erweiterung der bestehenden Logistikanlage, um dem wachsenden Bedarf an Lager- und Umschlagfläche gerecht zu werden. Fertiggestellt werden die beiden Anlagen in Nürnberg und Dietzenbach voraussichtlich im Frühjahr 2024. Rhenus erweitert damit ihr Netzwerk für die Rhenus Road Freight.

