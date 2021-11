Erster CO2-neutraler Ganzzug von Gefco nach China

Am 15.November 2021 startete ein Ganzzug mit 41 Waggons von Dunajska Strada in der Slowakei die Reise entlang der „Neuen Seidenstraße" nach Xi'an in China.Es ist der erste klimaneutrale Zug von Gefco, der für einen Kunden eingesetzt wird, der eine kohlenstoffarme Transportlösung für Konsumgüter suchte.Das Logistikunternehmen wird die 250 Tonnen CO2, die bei diesem Tür-zu-Tür-Service entstehen, durch Investitionen in Gold Standard-zertifizierte Projekte ausgleichen.Darüber hinaus wird der Zug mit Geräten des Internets der Dinge (IoT) ausgestattet, um die Verfolgung und Rückverfolgung, Temperaturkontrolle und Produktintegrität während des Transports zu gewährleisten.

