Neue LNG-Tankstelle von Shell Austria am Walserberg

Shell Austria hat die zweite (Bio) LNG-Tankstelle in Salzburg eröffnet.Mit dem Investment am Walserberg das Unternehmen einen weiteren Schritt bei der Gestaltung der Mobilitätswende in Österreich.LNG (Liquefied Natural Gas) ist verflüssigtes tiefkaltes Erdgas, dessen Einsatz im Schwerlastfernverkehr bis zu 22 Prozent weniger CO2-Emissionen gegenüber Diesel ermöglicht, wenn es aus fossilem Erdgas besteht.Wird Bio-LNG verwendet, kann eine noch bessere CO2- Bilanz erreicht werden.Möglich ist das durch den Einsatz von Biomethan aus landwirtschaftlichen Reststoffen.

