Neue Lkw-Generation bei Brantner Logistic Solutions

Gelebter Umweltschutz und Qualität haben für das niederösterreichische Dienstleistungsunternehmen oberste Priorität.

Brantner Logistic Solutions startet in eine neue Ära.Ab sofort sind bei dem Kremser Transport- und Logistikunternehmen sechs Actros-Lkw von Mercedes-Benz Trucks international im Einsatz.Das neue Lkw-Modell überzeuge mit modernem Design, geringerem Verbrauch, mehr Leistung, verbessertem Antrieb sowie hohem Fahrkomfort.Auch in puncto Umweltfreundlichkeit und Sicherheit setze es neue Maßstäbe, stellen die Fuhrpark-Spezialisten des Unternehmens fest.Brantner Logistic Solutions bewegt derzeit über 200 Fahrzeuge, circa160 davon im internationalen und über 40 Einheiten im nationalen Verkehr.