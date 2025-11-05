Neue Koralmbahn bringt mehr Bahnfrachtkapazität

Als einer der ersten Güterzüge wurde am 4. November ein Einzelwagenverkehr der ÖBB Rail Cargo Group auf die Hochleistungsstrecke geschickt.

Schon vor 200 Jahren begann die Geschichte der Eisenbahn mit dem Gütertransport.Bei der Inbetriebnahme der Koralmbahn wiederholt sich diese Abfolge.Seit Anfang November 2025 nutzt die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) die neue Verbindung zwischen Kärnten und der Steiermark – und bringt ab sofort Güter über die 130 Kilometer lange Strecke.RCG-Vorstandssprecher Clemens Först freut sich über die Öffnung der neuen Strecke für Güterzüge: „Damit beginnt ein neues Kapitel für die Bahnlogistik in Österreich.Dank der neuen Koralmbahn können wir unseren Kunden verkürzte Transportzeiten und mehr Kapazität für klimafreundliche Logistik anbieten.