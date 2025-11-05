Neue Koralmbahn bringt mehr Bahnfrachtkapazität

05.11.2025

Als einer der ersten Güterzüge wurde am 4. November ein Einzelwagenverkehr der ÖBB Rail Cargo Group auf die Hochleistungsstrecke geschickt.

Neue Koralmbahn bringt mehr Bahnfrachtkapazität Bild: ÖBB Hofmann / Von links: Verschieber Johannes Waldhauser, ÖBB Rail Cargo Group Vorstandssprecher Clemens Först, Triebfahrzeugführer Martin Schubert
Schon vor 200 Jahren begann die Geschichte der Eisenbahn mit dem Gütertransport.Bei der Inbetriebnahme der Koralmbahn wiederholt sich diese Abfolge.Seit Anfang November 2025 nutzt die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) die neue Verbindung zwischen Kärnten und der Steiermark – und bringt ab sofort Güter über die 130 Kilometer lange Strecke.RCG-Vorstandssprecher Clemens Först freut sich über die Öffnung der neuen Strecke für Güterzüge: „Damit beginnt ein neues Kapitel für die Bahnlogistik in Österreich.Dank der neuen Koralmbahn können wir unseren Kunden verkürzte Transportzeiten und mehr Kapazität für klimafreundliche Logistik anbieten.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Neues KV-Terminal wertet Logistik-Hub Dortmund auf

Joint Venture von duisport, Captrain und Dortmunder Hafen plant auf einem bisher ungenutzten Areal Abstellflächen für Hunderte Sattelauflieger.

04.11.2025

CargoServ/DB Cargo: Stabile Lieferketten für die voestalpine

Hohe Bedeutung des Schienentransports als umweltfreundliche und effiziente Lösung für eine zukunftsorientierte Stahlproduktion.

03.11.2025

Laster überfahren Kombinierten Verkehr in Deutschland

In einem offenen Schreiben wenden sich führende Anbieter der Branche in Deutschland an Politik und Bahnmanagement. Sechs konkrete Forderungen.

31.10.2025
Anzeige
Anzeige